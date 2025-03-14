ЕС предлагает создать фонд военной помощи Украине на 40 миллиардов евро без Венгрии

Европейский Союз предложил создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд. евро . Фонд будет действовать на основе добровольного участия во избежание вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает Euractiv.

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В прошлом месяце дипломатическое представительство ЕС предложило создать схему на уровне ЕС для отправки 1,5 млн патронов в Украину. В тексте не было никаких цифр по сумме.

Поскольку Венгрия постоянно отказывается участвовать в каких-либо программах поддержки Украины, как военной, так и невоенной, осуществляемых через каналы Европейского Союза, предложение было пересмотрено.

В последней версии предложения говорится, что странам «рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на предыдущую сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины».

Согласно предложенному тексту первым шагом должна стать договоренность лидеров о выделении 5 млрд евро на закупку 2 миллионов снарядов большого калибра для артиллерии в 2025 году.

Каждая страна — член ЕС внесет вклад пропорционально своей экономической мощи, либо в денежной форме, либо путем оказания помощи в натуральной форме. Сам Европейский Союз засчитает 1,9 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов, как свою долю, несмотря на то, что эти средства уже были зарезервированы и частично выплачены.

Приоритетом должны стать крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также любая помощь в восстановлении боеспособности бригад, что обычно предусматривает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку.

Список содержит «взносы государств-членов в гарантии безопасности для Украины» без дополнительных подробностей. И любая другая военная поддержка, считаемая Киевом приоритетной, будет учитываться как часть этой схемы, говорится в тексте.

Текст был передан странам ЕС 13 марта перед встречей министров иностранных дел в понедельник. Лидеры также соберутся на саммите на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь и усиление обороноспособности Украины.

Крайний срок для выражения странами заинтересованности в присоединении к схеме — 30 апреля.

Перевооружение ЕС

На следующей неделе исполнительный орган ЕС планирует предоставить детали своего плана по высвобождению 800 млрд евро для совместных закупок европейского оборонного оборудования и стимулирования производства в этой отрасли.

В Белой книге о будущем европейской обороны уже очерчены шаги к созданию единого рынка для этого сектора и подчеркнуты критические пробелы в возможностях, поскольку традиционный древний союзник США заставляет Европу принимать больше мер по обеспечению своей обороны.

Несмотря на стремление США поскорее урегулировать войну, европейцы регулярно обещали продолжать поставлять Украине оружие, чтобы оно могло вернуть себе территорию, оккупированную россией, иметь сильные позиции за столом переговоров и сохранить способность защищать себя в долгосрочной перспективе.