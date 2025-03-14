ЕС предлагает создать фонд военной помощи Украине на 40 миллиардов евро без Венгрии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 марта 2025, 13:42 Читати українською

ЕС предлагает создать фонд военной помощи Украине на 40 миллиардов евро без Венгрии

Европейский Союз предложил создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд. евро. Фонд будет действовать на основе добровольного участия во избежание вето со стороны Венгрии. Об этом сообщает Euractiv.

Европейский Союз предложил создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В прошлом месяце дипломатическое представительство ЕС предложило создать схему на уровне ЕС для отправки 1,5 млн патронов в Украину. В тексте не было никаких цифр по сумме.

Поскольку Венгрия постоянно отказывается участвовать в каких-либо программах поддержки Украины, как военной, так и невоенной, осуществляемых через каналы Европейского Союза, предложение было пересмотрено.

В последней версии предложения говорится, что странам «рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на предыдущую сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины».

Согласно предложенному тексту первым шагом должна стать договоренность лидеров о выделении 5 млрд евро на закупку 2 миллионов снарядов большого калибра для артиллерии в 2025 году.

Каждая страна — член ЕС внесет вклад пропорционально своей экономической мощи, либо в денежной форме, либо путем оказания помощи в натуральной форме. Сам Европейский Союз засчитает 1,9 млрд евро, полученных от доходов с замороженных российских активов, как свою долю, несмотря на то, что эти средства уже были зарезервированы и частично выплачены.

Приоритетом должны стать крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также любая помощь в восстановлении боеспособности бригад, что обычно предусматривает техническое обслуживание оборудования и нелетальную поддержку.

Список содержит «взносы государств-членов в гарантии безопасности для Украины» без дополнительных подробностей. И любая другая военная поддержка, считаемая Киевом приоритетной, будет учитываться как часть этой схемы, говорится в тексте.

Текст был передан странам ЕС 13 марта перед встречей министров иностранных дел в понедельник. Лидеры также соберутся на саммите на следующей неделе, в частности, чтобы обсудить помощь и усиление обороноспособности Украины.

Крайний срок для выражения странами заинтересованности в присоединении к схеме — 30 апреля.

Перевооружение ЕС

На следующей неделе исполнительный орган ЕС планирует предоставить детали своего плана по высвобождению 800 млрд евро для совместных закупок европейского оборонного оборудования и стимулирования производства в этой отрасли.

В Белой книге о будущем европейской обороны уже очерчены шаги к созданию единого рынка для этого сектора и подчеркнуты критические пробелы в возможностях, поскольку традиционный древний союзник США заставляет Европу принимать больше мер по обеспечению своей обороны.

Несмотря на стремление США поскорее урегулировать войну, европейцы регулярно обещали продолжать поставлять Украине оружие, чтобы оно могло вернуть себе территорию, оккупированную россией, иметь сильные позиции за столом переговоров и сохранить способность защищать себя в долгосрочной перспективе.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами