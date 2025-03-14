Перспективы цен на Chainlink и Pi Network: Смогут ли они подняться? XYZVerse набирает силу

Chainlink и Pi Network привлекают внимание своей недавней ценовой активностью. Есть предположения, смогут ли они сохранить свой восходящий импульс. В то же время XYZVerse набирает обороты как устойчивый игрок на криптовалютном рынке. Какие события влияют на эти изменения и как они могут повлиять на будущий ландшафт? В этой статье мы рассмотрим эти новые тенденции.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не можете позволить себе пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск на спортивную революцию, вызванную мемами. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на монеты-мемы.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем стал XYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,003333, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, способной вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Chainlink (LINK)

Компания Chainlink (LINK) в последнее время испытывает значительные колебания цен. За последнюю неделю ее цена упала на 19,44 %. Месячное изменение еще более выражено — снижение составило 29,61 %. Однако если посмотреть на картину в целом, то за последние шесть месяцев LINK выросла на 15,45%. В настоящее время цена колеблется между $12,03 и $16,60, отражая волатильность рынка.

Технические индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 49,89, что указывает на нейтральную позицию, в которой нет ни перекупленности, ни перепроданности. Стохастический осциллятор находится на уровне 28,69, склоняясь к территории перепроданности, что может указывать на потенциальную восходящую коррекцию. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся вблизи уровней $13,31 и $13,48, демонстрируя относительно стабильный краткосрочный тренд.

Если смотреть вперед, то ближайший уровень сопротивления находится на отметке $19,42. Прорыв этого уровня может подтолкнуть цену к второму уровню сопротивления на отметке $23,99, что означает потенциальный рост более чем на 50% по сравнению с текущими уровнями. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки находится на отметке $10,27. Падение ниже этой отметки может привести ко второй поддержке на уровне $5,70, что означает значительное снижение. Судя по текущим данным, если LINK удержится выше уровней поддержки, цена может вырасти. Напротив, сохранение медвежьего импульса может привести к дальнейшему снижению.

Pi Network (PI)

В последнее время цена на Pi Network (PI) значительно колебалась. За последнюю неделю цена снизилась на 12,23%, двигаясь в диапазоне от $1,10 до $1,87. Месячное падение очень резкое — 96,58%. За шесть месяцев цена упала на 94,76 %. Такие резкие падения подчеркивают волатильность, с которой сталкивается PI.

В настоящее время цена находится вблизи 10-дневной простой скользящей средней на уровне $1,72 и выше 100-дневной средней на уровне $1,48. Индекс RSI находится на уровне 57,06, что указывает на нейтральный импульс. Стохастический осциллятор находится на уровне 41,60, что указывает на умеренные настроения на рынке. Уровень MACD 0,04 намекает на возможную смену тренда.

Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $2,32, примерно на 24% выше текущего максимума. Пробитие этого уровня может привести ко второму сопротивлению на уровне $3,09, что означает потенциальный рост более чем на 65%. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки находится на отметке $0,78, примерно на 29 % ниже текущего минимума. Падение до второй поддержки на уровне $0,0091 станет значительным снижением. Исходя из этих показателей, PI может либо отскочить, либо продолжить снижение, в зависимости от движения рынка.

Вывод

Chainlink (LINK) и Pi Network (PI) остаются сильными, а XYZVerse (XYZ) набирает обороты как мемкоин, сочетающий в себе спортивный энтузиазм и культуру мемов в экосистеме, управляемой сообществом.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

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