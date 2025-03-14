Курс валют на 14 марта: евро в банках подешевел на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 5 копеек вырос. Евро в покупке подешевел на 15 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,85 грн. Евро покупают за 44,85 грн, а продают за 45,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,00−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,50−41,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,99−45,01 грн/евро.

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