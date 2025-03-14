ЕС продлит санкции против рф, но три человека исключат из списка по требованию Венгрии — Bloomberg

Европейский Союз приближается к договоренности о расширении санкций в отношении отдельных россиян, включая ряд миллиардеров после того, как Венгрия отказалась от своего возражения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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ЕС начал письменную процедуру, которая позволит продлить санкции против россии еще на шесть месяцев. Это произошло после того, как по требованию Будапешта, три человека были исключены из списка. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

Обычно продление санкций против рф из-за ее полномасштабного вторжения в Украину является рутинной процедурой, но после победы президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре Венгрия начала блокировать эти решения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий пророссийские взгляды и являющийся союзником Трампа, создал напряжение вокруг продления санкций в начале года, хотя в конце концов согласился.

В этот раз Венгрия потребовала исключить восемь человек из списка, чтобы поддержать продление санкций. В то же время, Люксембург настаивал на исключении из-под санкций российского олигарха Михаила Фридмана, хотя он все же и останется под ограничениями.

ЕС настаивает на усилении экономического давления на россию, в том числе из-за режима санкций. Санкции блока нуждаются в единодушной поддержке 27 государств-членов.