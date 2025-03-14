За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 891 660 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 марта: 1 410 российских оккупантов, 6 танков и 153 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 891660 (+1410) человек,
- танков — 10313 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 21443 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 24455 (+46) ед,
- РСЗО — 1314 (+0) ед,
- средства ПВО — 1103 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 29136 (+153),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40469 (+114) ед,
- специальная техника — 3777 (+0).
Источник: Минфин
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