Курс валют на вечер 13 марта: евро и доллар подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 13 марта Закрытие 13 марта Изменения доллар 41,53/41,56 41,50/41,53 3/3 евро 45,13/45,15 45,11/45,13 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,50 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,56, евро — 45,00−45,25 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.