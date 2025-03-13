К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 13 марта: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 13 марта
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Закрытие 13 марта
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Изменения
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41,53/41,56
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41,50/41,53
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3/3
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45,13/45,15
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45,11/45,13
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2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,50 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,56, евро — 45,00−45,25 грн.
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Источник: Минфин
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