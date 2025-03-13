В феврале 2025 года экспорт российской нефти сократился после нового пакета санкций США, в то же время цены на нефть снизились. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.
Санкции США снизили цены на российскую нефть и повлияли на ее экспорт
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В прошлом месяце российские производители экспортировали 7,28 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что на 100 000 баррелей меньше, чем в январе, сообщает МЭА в своем ежемесячном отчете о нефти.
Когда президент США Джо Байден покидал Белый дом, в начале января его администрация ввела самые жесткие ограничения по нефтяной промышленности россии.
В черный список США внесли несколько танкеров, трейдеров, российские страховые компании и двух крупных производителей — ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». Для обеих компаний переходный период закончился 27 февраля.
По истечении этого периода компании должны полностью соблюдать новые ограничения, иначе они столкнутся с дополнительными санкциями.
«После непродолжительного периода неопределенности объемы экспорта преимущественно вернулись к предыдущим показателям». Рост стоимости доставки, вызванный реакцией ставок фрахта на уменьшение количества доступных судов в результате введения санкций против 183 танкеров, повлек за собой снижение цен на российскую нефть", — отметили в МЭА.
Падение цен на нефть рф
Согласно оценкам МЭА, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце упала на $6,91 за баррель до $61,09 за баррель.
В феврале цена на нефть, загружаемую в российском балтийском порту Приморск на условиях «франко-борт» (FOB), то есть без учета расходов на транспортировку и страхование, снизилась до $59,88 за баррель.
Это ниже установленной странами «Большой семерки» (G7) предельной цены, целью которой является ограничение поступления нефтедолларов в российский бюджет.
Согласно сообщению агентства, на момент публикации отчета цена на нефть Urals FOB Baltic продолжила падение, достигнув уровня около $55 за баррель.
МЭА сообщает, что несмотря на то, что снижение цен позволило использовать не подпадающие под санкции танкеры и нероссийских морских страховщиков, это также привело к уменьшению экспортных доходов на $2,4 млрд, до $13,3 млрд в феврале.
Общий экспорт нефти составил 4,61 млн баррелей сырой нефти в сутки (на 90 тысяч баррелей больше, чем в январе), тогда как экспорт нефтепродуктов упал на 190 тысяч баррелей — до 2,67 млн баррелей в сутки.
Причиной сокращения экспорта нефтепродуктов стали удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Согласно оценкам агентства, ежедневный объем добычи нефти в россии в феврале составил 9,12 млн баррелей, что на 80 000 баррелей ниже показателя предыдущего месяца. В то же время этот объем почти на 150 000 баррелей в день превышает обязательство рф в рамках соглашения ОПЕК+ на этот месяц.
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