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13 марта 2025, 15:14 Читати українською

Санкции США снизили цены на российскую нефть и повлияли на ее экспорт

В феврале 2025 года экспорт российской нефти сократился после нового пакета санкций США, в то же время цены на нефть снизились. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

В феврале 2025 года экспорт российской нефти сократился после нового пакета санкций США, в то же время цены на нефть снизились.
Фото: pixabay.com

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В прошлом месяце российские производители экспортировали 7,28 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что на 100 000 баррелей меньше, чем в январе, сообщает МЭА в своем ежемесячном отчете о нефти.

Когда президент США Джо Байден покидал Белый дом, в начале января его администрация ввела самые жесткие ограничения по нефтяной промышленности россии.

В черный список США внесли несколько танкеров, трейдеров, российские страховые компании и двух крупных производителей — ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». Для обеих компаний переходный период закончился 27 февраля.

По истечении этого периода компании должны полностью соблюдать новые ограничения, иначе они столкнутся с дополнительными санкциями.

«После непродолжительного периода неопределенности объемы экспорта преимущественно вернулись к предыдущим показателям». Рост стоимости доставки, вызванный реакцией ставок фрахта на уменьшение количества доступных судов в результате введения санкций против 183 танкеров, повлек за собой снижение цен на российскую нефть", — отметили в МЭА.

Падение цен на нефть рф

Согласно оценкам МЭА, основанным на данных Argus Media Group и Kpler, средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце упала на $6,91 за баррель до $61,09 за баррель.

В феврале цена на нефть, загружаемую в российском балтийском порту Приморск на условиях «франко-борт» (FOB), то есть без учета расходов на транспортировку и страхование, снизилась до $59,88 за баррель.

Это ниже установленной странами «Большой семерки» (G7) предельной цены, целью которой является ограничение поступления нефтедолларов в российский бюджет.

Согласно сообщению агентства, на момент публикации отчета цена на нефть Urals FOB Baltic продолжила падение, достигнув уровня около $55 за баррель.

МЭА сообщает, что несмотря на то, что снижение цен позволило использовать не подпадающие под санкции танкеры и нероссийских морских страховщиков, это также привело к уменьшению экспортных доходов на $2,4 млрд, до $13,3 млрд в феврале.

Общий экспорт нефти составил 4,61 млн баррелей сырой нефти в сутки (на 90 тысяч баррелей больше, чем в январе), тогда как экспорт нефтепродуктов упал на 190 тысяч баррелей — до 2,67 млн баррелей в сутки.

Причиной сокращения экспорта нефтепродуктов стали удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Согласно оценкам агентства, ежедневный объем добычи нефти в россии в феврале составил 9,12 млн баррелей, что на 80 000 баррелей ниже показателя предыдущего месяца. В то же время этот объем почти на 150 000 баррелей в день превышает обязательство рф в рамках соглашения ОПЕК+ на этот месяц.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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