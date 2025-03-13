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13 марта 2025, 19:20 Читати українською

PRNext-2025: ведущие PR-эксперты поделятся инсайтами, кейсами и антикризисными стратегиями

В этот раз главное и наиболее ожидаемое PR-событие года — Международный форум PRNext — 2025 состоится 3 апреля в Киеве, где соберутся топовые эксперты отрасли, которые поделятся свежими инсайтами, нетривиальными кейсами и актуальными антикризисными стратегиями.

Девиз Международного форума — Nurturing trust.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder PR-Service Agency так прокомментировала логику формирования программы: «Современный мир наполнен огромным количеством разноплановых стрессоров, влияющих на общественно-политические и экономические процессы. То, что казалось незыблемым или, по крайней мере, устоявшимся и понятным, за считанные часы разбивается вдребезги на наших глазах. Однако формирование целевой репутации является непрерывным процессом, который должен происходить в любую погоду. Поэтому на PRNext-2025 мы будем обсуждать актуальный базовый фрейм репутационного менеджмента как методологически, так и через иллюстрирующие его кейсы».

В повестке дня следующие актуальные темы:

  • Как управлять репутацией в условиях полной неопределенности?
  • Что может сделать бизнес для ветеранов?
  • Как восстановить доверие после репутационного кризиса?
  • Как безопасно сотрудничать с инфлюенсерами?
  • Адвокационные стратегии для бизнеса.
  • Ребрендинг во времена изменений.
  • Как вместе работать над международным имиджем Украины?
  • И даже юмор в корпоративных коммуникациях!

Кроме выступлений и профессиональных дискуссий в рамках PRNext-2025 состоится 10 юбилейная церемония награждения победителей Национального рейтинга «Репутационные АКТИВисты».

Справка

Международный форум PRNext проводится с 2002 года (до 2023 г. назывался Международный PR-Фестиваль). Форум ежегодно объединяет более 300 украинских PR-профи, руководителей компаний и представителей смежных отраслей. PRNext — это некоммерческое событие, существующее благодаря поддержке сообщества и тематически ориентированное на освещение вопросов эффективного управления репутацией в бизнесе и развития института репутации в обществе.

Регистрация уже открыта! До 15 марта действуют условия early birds — успейте получить 30% скидки.

Регистрируйтесь сейчас и станьте частью PRNext-2025!

Будет интересно, полезно и вдохновенно!

Источник: Минфин
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