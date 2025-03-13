Европейская Комиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций ЕС. Это уже третий выпуск подобных ценных бумаг 2025 года, в результате размещения которых аккумулировано почти 40,2 млрд евро из запланированных на I полугодие 90 млрд евро эмиссии целевых облигаций. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Еврокомиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций
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Подробности
Нынешний выпуск имеет срок погашения — 12 декабря 2035, купон в размере 3,375%, доходность повторного предложения 3,413%, что эквивалентно цене 99,674%.
Спрос на предлагаемые ценные бумаги превысил предложение более чем в 10 раз — всего было подано заказов на сумму 95 млрд евро.
На что пойдут деньги
Средства от соглашения будут использованы для финансирования политических программ ЕС, в частности, NextGenerationEU и поддержки Украины.
Все заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет ЕС являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии
С января 2023 года ЕС финансирует свои различные политические программы путем выпуска единых облигаций ЕС, а не определенных эмиссий облигаций для конкретных программ.
В рамках введенного единого подхода к финансированию Европейский Союз уже выпустил облигации на сумму около 470,6 млрд евро.
Из этих средств, полученных в результате размещения ценных бумаг ЕС:
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почти 297 млрд евро было выплачено государствам-членам в рамках программы NextGenerationEU Recovery and Resilience Facility;
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70 млрд евро направлено на другие программы ЕС, пользующиеся финансированием NextGenerationEU.
Часть средств пошла на реализацию программ поддержки Украины:
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более 13,1 млрд евро было выплачено в рамках механизма Ukraine Facility, предусматривающего предоставление до 33 млрд евро ссуд в период между 2024 и 2027 годами;
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3 млрд евро выделено в рамках новой исключительной макрофинансовой помощи ЕС на общую сумму 18 млрд евро, которая будет погашена за счет поступлений от обездвиженных российских государственных активов в рамках инициативы ERA от G7.
Общий непогашенный долг ЕС сейчас составляет около 646,7 млрд евро (из них более 28,3 млрд евро в форме векселей ЕС).
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