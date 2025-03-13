Еврокомиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2025, 13:10 Читати українською

Еврокомиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций

Европейская Комиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций ЕС. Это уже третий выпуск подобных ценных бумаг 2025 года, в результате размещения которых аккумулировано почти 40,2 млрд евро из запланированных на I полугодие 90 млрд евро эмиссии целевых облигаций. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Европейская Комиссия привлекла 9 млрд евро от размещения облигаций ЕС.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Нынешний выпуск имеет срок погашения — 12 декабря 2035, купон в размере 3,375%, доходность повторного предложения 3,413%, что эквивалентно цене 99,674%.

Спрос на предлагаемые ценные бумаги превысил предложение более чем в 10 раз — всего было подано заказов на сумму 95 млрд евро.

На что пойдут деньги

Средства от соглашения будут использованы для финансирования политических программ ЕС, в частности, NextGenerationEU и поддержки Украины.

Все заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет ЕС являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии с Договорами Е С.

С января 2023 года ЕС финансирует свои различные политические программы путем выпуска единых облигаций ЕС, а не определенных эмиссий облигаций для конкретных программ.

В рамках введенного единого подхода к финансированию Европейский Союз уже выпустил облигации на сумму около 470,6 млрд евро.

Из этих средств, полученных в результате размещения ценных бумаг ЕС:

  • почти 297 млрд евро было выплачено государствам-членам в рамках программы NextGenerationEU Recovery and Resilience Facility;

  • 70 млрд евро направлено на другие программы ЕС, пользующиеся финансированием NextGenerationEU.

Часть средств пошла на реализацию программ поддержки Украины:

  • более 13,1 млрд евро было выплачено в рамках механизма Ukraine Facility, предусматривающего предоставление до 33 млрд евро ссуд в период между 2024 и 2027 годами;

  • 3 млрд евро выделено в рамках новой исключительной макрофинансовой помощи ЕС на общую сумму 18 млрд евро, которая будет погашена за счет поступлений от обездвиженных российских государственных активов в рамках инициативы ERA от G7.

Общий непогашенный долг ЕС сейчас составляет около 646,7 млрд евро (из них более 28,3 млрд евро в форме векселей ЕС).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами