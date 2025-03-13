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13 марта 2025, 12:16 Читати українською

70% украинцев предпочитают украинских производителей — опрос

53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. В то же время, для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения. Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber.

53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды.
Фото: depositphotos

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Что выбирают украинцы

Результаты опроса показали, что 70% респондентов предпочитают украинских производителей: 17% выбирают украинское всегда, 53% — иногда делают исключения, но обычно покупают товары местных производителей.

На вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» ответы распределились следующим образом:

  • Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53%;
  • Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 21%;
  • Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 17%;
  • Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 8%;
  • Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1%.

Методика исследования

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>46 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
zephyr
zephyr
13 марта 2025, 13:29
#
Утром, покупаю украинское авто, в обед- смартфон и ноутбук, ну, а вечером, отечественные underarmor :D
+
+30
agfromua
agfromua
13 марта 2025, 13:33
#
Без розбивки по товарних групах це дослідження до @раки.
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
13 марта 2025, 13:34
#
Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки. Ну це про хавку.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
13 марта 2025, 14:42
#
80% українців підтримують Зеленського та готові воювати до останнього українця.
Остальні 20% живуть в Україні:)
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