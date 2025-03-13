70% украинцев предпочитают украинских производителей — опрос

53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. В то же время, для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения. Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber.

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Что выбирают украинцы

Результаты опроса показали, что 70% респондентов предпочитают украинских производителей: 17% выбирают украинское всегда, 53% — иногда делают исключения, но обычно покупают товары местных производителей.

На вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» ответы распределились следующим образом:

Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53%;

Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 21%;

Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 17%;

Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 8%;

Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1%.

Методика исследования

Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>46 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.