53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. В то же время, для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения. Об этом говорится в результатах опроса Rakuten Viber.
70% украинцев предпочитают украинских производителей — опрос
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что выбирают украинцы
Результаты опроса показали, что 70% респондентов предпочитают украинских производителей: 17% выбирают украинское всегда, 53% — иногда делают исключения, но обычно покупают товары местных производителей.
На вопрос «Поддерживаете ли вы украинских производителей?» ответы распределились следующим образом:
- Обычно покупаю украинское, но иногда делаю исключения — 53%;
- Выбираю украинское, если товар лучше иностранного — 21%;
- Да, всегда выбираю то, что сделано в Украине — 17%;
- Мне безразлично, происхождение товара не имеет значения — 8%;
- Не покупаю украинское, потому что не доверяю качеству — 1%.
Методика исследования
Методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n>46 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 4
Остальні 20% живуть в Україні:)