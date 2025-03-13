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13 марта 2025, 8:47 Читати українською

Китай начал отказываться от транзита в Европу через россию

Грузопоток на железнодорожной магистрали из Китая в Европу обрушился из-за введенных россией ограничений на провоз ее по территории ряда товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на South China Morning Post.

Грузопоток на железнодорожной магистрали из Китая в Европу обрушился из-за введенных россией ограничений на провоз ее по территории ряда товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Фото: depositphotos

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Отмечается, что массовые конфискации грузов, к которым китайские поставщики оказались не готовы, продемонстрировали верность стратегии Пекина, который, не надеясь на россию, выстраивает обходные торговые маршруты.

По словам участников отрасли, объемы грузоперевозок на межконтинентальном железнодорожном маршруте снижаются уже несколько месяцев, поскольку волна конфискаций товаров российскими властями подорвала доверие к проекту среди китайских логистических компаний.

В октябре Москва запретила транзит ряда товаров, особенно сосредотачиваясь на продукции двойного назначения, таких как механические и электронные изделия, которые теоретически могут использоваться западными партнерами Украины для обеспечения украинских войск.

Кроме того, конфискация также позволяет россии оставлять у себя товары, поставки которых запрещены западными санкциями.

В материале говорится, что новые правила повлияли на тысячи контейнеров, отправляемых из Китая в Европу по железной дороге.

Многие китайские грузовые компании узнали об изменении правил лишь через несколько недель, и к тому времени российские власти уже конфисковали большое количество их грузов. За месяц через Россию на пути к европейскому рынку перевозится около 80 тысяч контейнеров.

Отмечается, что ограничения отразились и по российским импортерам. Китайские поставщики иногда стали отказывать в отправке некоторых товаров, в частности, металлопродукции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
13 марта 2025, 9:36
#
Братья навек…
:)
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