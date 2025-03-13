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13 марта 2025, 10:55 Читати українською

С 1 апреля 2025 года Ощадбанк изменит тарифы на ряд банковских услуг

С 1 апреля 2025 года Ощадбанк меняет тарифы на ряд банковских услуг. Об этом говорится в сообщении банка.

С 1 апреля 2025 года Ощадбанк меняет тарифы на ряд банковских услуг.

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Как изменятся тарифы

Для корпоративных карт

  • информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощада с использованием NFC-модуля через контакт-центр Ощадбанка (IVR, оператора, чат с оператором) составит 5 грн;
  • предоставление справки об оборотах по счету в Ощадбанке составит 150 грн;
  • изменение ПИН-кода через банкоматы, POS-терминалы или в контакт-центре Ощада составит 15 грн;
  • поиск (запрос), подтверждение перевода по каждой операции с использованием платежной карты МПС Masterсard/Visa, которая обжалуется клиентом и требует обращения Ощада в МПС, составит 900 грн;
  • безналичные переводы средств на другие карты Ощада по реквизитам карты в банкоматах и терминалах — 0,5% от суммы +3 грн;
  • безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам — 1,0% от суммы (min 10 грн, max 1 000 грн).

Для других карт

  • информирование об остатке средств на счете в банкомате Ощада с использованием NFC-модуля будет составлять 5 грн;
  • стоимость за выпуск и перевыпуск карт будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах;
  • в тарифном пакете «Мой счет» начат выпуск нового типа карт MC Debit World (цвета тиффани);
  • выдача наличных через POS-терминал без использования карты, если карта выпущена/перевыпущена по какой-либо причине и еще не доставлена в учреждение Сбербанка не тарифицируется.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Я_ __
Я_ __
13 марта 2025, 11:03
#
«зміна ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або в контакт-центрі Ощадбанку становитиме 15 грн;»

треба ще відкриття картки за 100 баксів зробити, щоб максимальна потужність і єдність була)))
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