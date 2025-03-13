MGX инвестирует $2 млрд в Binance, доминирование биткоина достигло нового максимума: что нового

MGX инвестирует $2 миллиарда в Binance — первое институциональное соглашение в истории компании

Криптовалютная биржа Binance объявила о привлечении $2 млрд инвестиций от MGX — компании, специализирующейся на искусственном интеллекте и передовых технологиях. Об этом сообщает пресс-служба Binance.

«Это соглашение стало первой институциональной инвестицией в Binance, открывая новый этап развития всей криптоиндустрии», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что соглашение полностью оплачено в криптовалюте (стейблкоинах).

MGX получает миноритарную долю в Binance, расширяя свою деятельность в области цифровых активов.

«Инвестиция MGX в Binance — это поддержка будущего цифровых финансов. Институциональный интерес к криптовалютам продолжает расти, и необходимость в безопасной, регулируемой и масштабируемой инфраструктуре становится все более очевидной. Binance задает стандарты в этих сферах. Совместными усилиями мы будем способствовать развитию системы, EO MGX.

Gemini внедрила долларовые переводы для институционалов в Европе

Криптобиржа Gemini объявила о запуске USD-платежей для институциональных пользователей из Великобритании и Швейцарии. Об этом сообщает Cointelegraph.

«В ближайшие несколько недель мы планируем расширить поддержку долларовых платежей для наших институциональных клиентов из ЕС», — заявил глава европейского подразделения Gemini Марк Дженнингс.

Услуга также будет доступна пользователям биржи в Гибралтаре, Джерси, Гернси, на острове Мэн и в некоторых странах Европейской экономической зоны.

Для интеграции USD-платежей Gemini сотрудничает с банком Frick из Лихтенштейна. Клиенты биржи смогут вносить и снимать доллары без комиссии, используя мгновенные переводы через xPulse.

Функция позволит инвесторам напрямую торговать криптовалютой в долларах, избегая конвертации в евро или фунты стерлингов. Дженнингс отметил, что использование долларовых платежей упростит работу институциональных клиентов на крипторынку.

Новые функции Gemini будут доступны непосредственно на платформе через собственные организации, получившие лицензии Electronic Money Institution (EMI). Это позволит бирже обходиться без сторонних партнеров по управлению платежами.

Canaan привлекла $200 млн для расширения майнинга в Северной Америке

Производитель оборудования для майнинга биткоинов Canaan Inc привлек финансирование на сумму до $200 млн. Финансирование компания получила путём выпуска привилегированных акций серии A-1.

Представители фирмы подтвердили, что уже получили $100 млн от институционального инвестора по итогам первого транша. Ожидается, что вторая половина суммы будет переведена после выполнения ряда условий.

Финансирование будет направлено на поддержку исследований и разработок, расширение производственных мощностей и развитие цифровой инфраструктуры для майнинга в Северной Америке. По словам генерального директора Canaan Нангенга Чжана, компания намерена достичь хешрейта в 10 EH/s к середине 2025 года.

Он отметил, что такие действия подчеркивают уверенность компании и ее инвесторов в долгосрочных перспективах биткоина.

Этот раунд следует за серией предварительных соглашений по привлечению капитала. В июне 2024 года Canaan получила два кредита на сумму $22,3 млн, обеспеченных 530 биткоинами. В октябре было завершено размещение привилегированных акций, в рамках которого компания привлекла еще $50 млн.

С ноября 2023 года общий объем средств, привлеченных Canaan, составил $125 млн. В ноябре прошлого года компания также заключила соглашение о продаже акций серии A-1 на $30 млн, направив их на развертывание инфраструктуры и майнингового оборудования в США и Канаде.

Доминирование биткоина достигло нового максимума в текущем цикле — Matrixport

Показатель доминирования биткоина на крипторинке достиг нового циклического максимума, превысив предыдущий пик. Об этом заявили аналитики Matrixport.

Эксперты добавили, что это свидетельствует о том, что ралли альтокинов было кратковременным и длилось всего месяц: по избранию Трампа президентом США в ноябре до начала декабря, когда сильнее, чем ожидалось, отчет о занятости в США сместил рыночное внимание на более ястребную позицию Федеральной резервной системы.

«Опытные трейдеры перешли из альткоинов в биткоин, который, несмотря на снижение, значительно превысил общий рынок альткоинов. Теперь надежды сосредотачиваются на восстановлении ликвидности для дальнейшего роста первой криптовалюты», — заявили аналитики.

Они добавили, что, учитывая вероятность сохранения жесткой монетарной политики ФРС, следующий этап ралли может потребовать большего терпения.

Доминирование биткоина составляет около 62%. На момент написания новости цена биткоина составляет около $82 700.