Курс валют на 13 марта: доллар и евро в банках подорожали

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,85 грн. Евро покупают за 44,90 грн, а продают за 45,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,17−45,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,13−45,15 грн/евро.

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