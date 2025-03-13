За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 890250 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 марта: 1200 российских оккупантов, 1 танк и 71 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 890 250 (+1200) человек,
- танков — 10307 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 21432 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 24409 (+19) ед,
- РСЗО — 1314 (+0) ед,
- средства ПВО — 1103 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28983 (+71),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40355 (+81) ед,
- специальная техника — 3777 (+0)
Источник: Минфин
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