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13 марта 2025, 14:53 Читати українською

Индия сократила импорт алмазов из росии на 15%

Импорт алмазов из россии в Индию в 2024 году упал на 15%, составив 5,74 млн карат. Об этом сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее было ввезено 6,8 млн карат.

Импорт алмазов из России в Индию в 2024 году упал на 15%, составив 5,74 млн карат.
Фото: depositphotos

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Интерес к алмазам

В денежном выражении падение было более существенным — на 39% до $664 млн по сравнению с $1,093 млрд годом ранее.

Средняя цена поступавших в Индию российских алмазов упала за год на 28% до $115,7 за карат по сравнению с $160,7 за карат годом ранее.

Суммарный импорт Индией алмазов в прошлом году был на 23% ниже данных 2023 года, составив 117,5 млн карат.

Крупнейшими поставщиками алмазов (в денежном выражении) в Индию остаются ОАЭ, США, Гонконг и Бельгия.

При этом Гонконг, до 2022 года уступавший россии по объему поставок алмазов, продолжает увеличивать свою долю, хотя в 2024 году поставки сократились на 24%.

Импорт из ОАЭ упал на 12% г/г, из Бельгии — на 30% до $7,95 млрд и $2,16 млрд соответственно.

Импорт российских алмазов стал снижаться в годовом сравнении с апреля прошлого года. До этого динамика был иной: в марте импорт был в 2,3 раза больше данных 2023 года, составив 728 тыс. карат, в феврале — на 85% выше г/г (1,81 млн карат), а в январе — на 14% выше (400 тыс. карат), что участники рынка объясняли распродажей запасов до вступления в силу санкций G7 в отношении российской алмазной продукции.

Напомним

С 1 марта 2024 года вступил в силу второй этап санкций стран G7 в отношении российских драгоценных камней.

После введения с 1 января прямого запрета на импорт алмазов и бриллиантов непосредственно из россии, с 1 марта он распространился на бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. Это наиболее чувствительная мера из санкционного пакета стран «семерки», на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире, здесь производится 9/10 всех бриллиантов, преимущественно мелких, сырьем для которых традиционно были российские камни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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