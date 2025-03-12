В Украине приступили к разработке нового проекта «Дія.City Invest», который будет стимулировать создание небольших венчурных фондов для развития высокотехнологичных стартапов. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В Украине разрабатывают проект по созданию венчурных фондов, который будет развивать технологические стартапы
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По его словам, чтобы в Украине появились свои Google, Facebook, Uber, нужно сформировать культуру венчурных инвестиций.
«Поэтому вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку работаем над концептом „Дія.City Invest“. Разработаем законодательство, которое позволит запустить в Украине венчурный инвестиционный фонд буквально через неделю», — рассказал он.
Федоров отметил, что у «Дія.City Invest» будут создавать небольшие венчурные фонды в размере до 20 млн евро на начальном этапе, а фокус будет на инвестициях у резидентов «Дія.City».
Он добавил, что в Украине может появиться в 10 венчурных фондов, а украинские технологические стартапы будут иметь «топливо» для развития и масштабирования в Украине.
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