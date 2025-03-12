Курс валют на вечер 12 марта: евро и доллар подорожали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 марта Закрытие 12 марта Изменения доллар 41,42/41,45 41,53/41,56 11 /11 евро 45,16/45,18 45,32/45,35 16/17

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,90 грн, а продают за 45,55 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 45,20−45,38 грн.

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