Выручка McDonaldʼs Украина выросла на 30% в 2024 году

Выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» в 2024 году составила 16,8 миллиарда гривен, что на 30% больше, чем в 2023 году (12,9 миллиарда гривен). Об этом свидетельствуют данные из базы YouControl, пишет Forbes.

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Финансовые показатели McDonald's Украина

Прибыль компании выросла на 23,2% до 1,5 миллиарда гривен.

Стоимость активов увеличилась на 27,3% до 7 миллиардов гривен (в 2023 году — 5,5 миллиарда гривен).

Посещаемость ресторанов

В 2024 году рестораны McDonald's в Украине посетили 103 миллиона клиентов, что на 16% больше, чем в 2023 году. Компания постепенно приближается к показателю 2021 года, когда количество посещений составило 125 миллионов.

Эти результаты свидетельствуют о возобновлении бизнеса McDonald's в Украине после сложных периодов, связанных с экономическими и социальными вызовами. Компания продолжает увеличивать свое присутствие и популярность у украинских потребителей.