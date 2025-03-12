Выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» в 2024 году составила 16,8 миллиарда гривен, что на 30% больше, чем в 2023 году (12,9 миллиарда гривен). Об этом свидетельствуют данные из базы YouControl, пишет Forbes.
Выручка McDonaldʼs Украина выросла на 30% в 2024 году
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Финансовые показатели McDonald's Украина
- Прибыль компании выросла на 23,2% до 1,5 миллиарда гривен.
- Стоимость активов увеличилась на 27,3% до 7 миллиардов гривен (в 2023 году — 5,5 миллиарда гривен).
Посещаемость ресторанов
В 2024 году рестораны McDonald's в Украине посетили 103 миллиона клиентов, что на 16% больше, чем в 2023 году. Компания постепенно приближается к показателю 2021 года, когда количество посещений составило 125 миллионов.
Эти результаты свидетельствуют о возобновлении бизнеса McDonald's в Украине после сложных периодов, связанных с экономическими и социальными вызовами. Компания продолжает увеличивать свое присутствие и популярность у украинских потребителей.
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