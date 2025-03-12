ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах

ОПЕК снова сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год — на 1,43 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й — на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й — на уровне 106,63 млн б/с.

При этом структура потребления внутри 2025 года претерпела незначительные изменения: в I квартале в ОПЕК прогнозируют мировой спрос на нефть в 104,25 млн б/с (оценка февраля — 104,2 млн б/с), во II-м — в 104,45 млн б/с (против 104,34 млн б/с месяцем ранее), в III-м — в 105,33 млн б/с (против 105,5 млн б/с месяцем ранее), в IV-м — в 106,75 млн б/с (против 106,71 млн б/с месяцем ранее).

Аналитики ОПЕК по-прежнему ожидают, что основной прирост в 1,34 млн б/с придется на страны, не входящие в ОЭСР, прежде всего, на Китай, а также на другие страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Индию.

В странах ОЭСР потребление вырастет всего на 110 тыс. б/с в основном за счет американского региона, в то время как в странах Европы и АТР, входящих в организацию, прирост будет сдержанным — 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно.

ОПЕК отметила, что мировой экономический рост в конце 2024 года продолжил набирать обороты. В частности, Китай достиг своего годового целевого показателя роста в 5%, в то время как Индия вернулась к ускоренному росту в IV квартале 2024 года после замедления в III кв. 2024 года.

США сохранили устойчивый рост, несмотря на небольшое замедление к концу года. Япония продемонстрировала восстановление во II полугодии минувшего года.

Бразилия и россия сохранили сильную динамику роста, хотя перегрев в некоторых частях их экономик и высокая инфляция остаются проблемой. В то время как Еврозона продемонстрировала более медленный экономический рост к концу года, ожидается, что регион восстановится в будущем.

«Ожидается, что эти тенденции роста сохранятся в 2025 году, при этом прогнозируется экономический рост на уровне 3,1% в годовом исчислении, за которым последует небольшое ускорение до 3,2% в годовом исчислении в 2026 году. Ожидается, что основные экономики, не входящие в ОЭСР, в частности Индия и Китай, сохранят динамику роста, несмотря на возросшие торговые опасения», — говорится в отчете.

В ОПЕК ожидают, что США сохранят здоровую динамику роста, несмотря на неопределенность в торговых отношениях, Япония продолжит восстанавливаться. Прогноз в Еврозоне указывает на восстановление после более слабой динамики роста, наблюдавшейся в конце 2024 года.