В рамках программы компенсаций за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по программе «Восстановление» Министерство развития общин и территорий получило новые 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.
Минразвития направило еще 2 миллиарда на выплаты компенсаций для ВПЛ
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Отмечается, что финансирование сразу пошло на выплаты по жилищным сертификатам для более 1300 семей ВПЛ.
Это дополнительные средства, выделенные из 15 миллиардов гривен, которые правительство перераспределило в поддержку компенсаций для ВПЛ в рамках «Восстановления» в конце прошлого года.
В общей сложности, за чуть более месяца работы программы, семьями ВПЛ уже было приобретено более 1 700 новых домов.
Условия участия в программе
- Необходимо иметь действительную справку ВПЛ. Если таковой нет, то ее можно получить через: ЦНАП, мобильное приложение или портал «Дия», исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины.
- Уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.
- Уничтоженное жилье было единственным жильем в собственности гражданина.
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Источник: Минфин
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