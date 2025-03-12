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12 марта 2025, 16:03 Читати українською

Минразвития направило еще 2 миллиарда на выплаты компенсаций для ВПЛ

В рамках программы компенсаций за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по программе «Восстановление» Министерство развития общин и территорий получило новые 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

В рамках программы компенсаций за утраченное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по программе «Восстановление» Министерство развития общин и территорий получило новые 2 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что финансирование сразу пошло на выплаты по жилищным сертификатам для более 1300 семей ВПЛ.

Это дополнительные средства, выделенные из 15 миллиардов гривен, которые правительство перераспределило в поддержку компенсаций для ВПЛ в рамках «Восстановления» в конце прошлого года.

В общей сложности, за чуть более месяца работы программы, семьями ВПЛ уже было приобретено более 1 700 новых домов.

Условия участия в программе

  • Необходимо иметь действительную справку ВПЛ. Если таковой нет, то ее можно получить через: ЦНАП, мобильное приложение или портал «Дия», исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины.
  • Уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.
  • Уничтоженное жилье было единственным жильем в собственности гражданина.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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