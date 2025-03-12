С начала действия проекта «єРобота» в июле 2022 года государство инвестировало через гранты 12 млрд грн в старт и развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«єРобота»: Государство инвестировало 12 миллиардов в развитие малого и среднего бизнеса
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Отмечается, что финансовую поддержку на старт или развитие своего дела получили около 25 000 предпринимателей. 75% из инвестированных средств грантеры уже вернули в виде уплаченных налогов и сборов в бюджет.
«Благодаря этой поддержке предприниматели запустили работу тысяч компаний, смогли масштабировать свой бизнес, увеличить объемы производства товаров и услуг, выйти на новые рынки, создать более 65 тысяч рабочих мест. Грантеры уже уплатили в бюджет более 9 млрд грн налогов и сборов», — заявила первая вице-премьер-министр Украины — министер экономики Украины Юлия Свириденко.
От запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года:
- по программе «Власна Справа» — выдано 22 488 микрогрантов на 5,3 млрд грн;
- на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 926 грантов на 4,6 млрд грн;
- на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 268 грантов на 1,3 млрд грн;
- ветеранам и членам их семей — выдано 1122 гранта на 525 млн грн.
Кто может получить грант
Получить грант на старт или развитие бизнеса могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.
Заявки на грант подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Для получения микрогранта более 75 тыс. грн по программе «Власна Справа» обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта, по другим программам — создание до нескольких десятков рабочих мест.
Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.
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