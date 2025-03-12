Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие с россией по предложению США. Об этом сообщает агентство Reuters.
Европейские акции выросли на новостях о вероятном 30-дневном перемирии в Украине
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Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,6%. Накануне он потерял 1,7% после того, как президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на канадскую сталь и алюминиевые изделия.
Большинство секторов индекса демонстрировали рост в утренней торговле, лидером стали европейские банки — их индекс прибавил 1,1%.
Акции Zealand Pharma подскочили на 34% после того, как швейцарская фармацевтическая компания Roche получила право на терапию ожирения от датской биотехнологической компании в рамках соглашения о сотрудничестве на сумму до $5,3 млрд. Акции Roche подорожали на 4%.
Единственным сектором, показавшим снижение, стала розничная торговля: индекс упал на 2,8%. Немецкий производитель спортивной одежды Puma обвалился на 22% до восьмилетнего минимума после слабого прогноза продаж в первом квартале.
Между тем инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые будут обнародованы позже в этот день. Любое превышение ожиданий может усилить опасения по поводу стагфляции в крупнейшей экономике мира.
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