Новая почта запустила доставку посылок в собственные пункты в десяти городах Чехии

Новые точки сервиса заработали в Иглаве, Оломоуке, Чешских Будейовицах, Брно, Пршибраме, Либерце, Билине, Усти-над-Лабем, Теплице и Хомутове. Они расположены в заведениях украинского бизнеса, таких как магазины украинских товаров, сервисные центры, гостиницы, ателье и т. д. Об этом говорится в сообщении НП.

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Детали

В новых пунктах можно получить уплаченную посылку до 30 кг и объявленной стоимостью до 8500 грн (5000 крон), так и отправить посылку. Оформление отправки осуществляется онлайн через мобильное приложение или сайт.

После оплаты клиент приносит упакованную посылку в ближайший пункт приема. В разных пунктах доступны варианты отправки посылок весом 10 кг, 15 кг или 30 кг — система сама подскажет возможные опции при оформлении.

Адреса пунктов приема и выдачи посылок в Чехии:

Иглава — Chlumová 1a, магазин Potraviny z Ukrajiny

Оломоуц — Kmochova 9/1222/10A, магазин Cmak

Чешское Будейовице — Palackého nam 1154/1, ателье Oprava Odevu

Брно — Táborská 151, магазин Imperia

Пршибрам — Milinska 134, Агентство помощи Ukrajincom

Либерец — Ještědská 50/55, магазин Vinotéka

Билина- Nábreži 488, отель Penzion U Běly

Усти- над- Лабем- Mírové náměstí 109/33, магазин Viktoriia

Теплице — Masarykova trieda 3365, KARAT-INVEST

Хомутов — Palackého 4468, магазин Dolya Shop

Стоимость доставки в пункт приема и выдачи составляет стоимость доставки в отделение в Чехии и не предусматривает дополнительных доплат.

Напомним

На сегодняшний день сеть Новой почты в Чехии включает восемь собственных отделений в Праге, Брно, Пльзене, Либерце, Остраве и Пардубице, а также 1300 партнерских почтоматов Alza Box и 1400 партнерских пунктов выдачи GLS Parcel Shop.

Клиенты также могут воспользоваться курьерской доставкой и забором отправлений по любому адресу в стране.