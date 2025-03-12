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12 марта 2025, 11:04 Читати українською

Coinbase получила лицензию на работу в Индии, ослабления SEC для криптокомпаний: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC отложила решение по ETF на базе XRP, Solana, Litecoin и Dogecoin

11 марта 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала ряд документов, в которых заявила о продлении срока рассмотрения заявок на ETF на базе альтоинов. Аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт назвал это стандартной процедурой.

Решение регулятора затрагивает, в частности, следующие кейсы:

  • VanEck Solana Trust;
  • Canary Solana Trust;
  • 21Shares Core Solana ETF;
  • WisdomTree XRP Fund;
  • Canary XRP Trust;
  • 21Shares Core XRP Trust;
  • Bitwise XRP ETF;
  • Bitwise Solana ETF;
  • Grayscale Dogecoin Trust;
  • Grayscale XRP Trust;
  • CoinShares Litecoin ETF;
  • Grayscale Cardano Trust;
  • Canary Litecoin ETF.

Также SEC отложила решение по заявке на торговлю мультиклассовыми ETF, поданную биржей Cboe BZX, добавление стейкинга в спотовый Ethereum-ETF от 21Shares и погашение акций ряда фондов в натуральной форме.

«Это ожидаемо, поскольку это стандартная процедура, а Аткинс еще даже не утвердили. Это не меняет наши (достаточно высокие) шансы на одобрение. Также имейте в виду, что окончательный дедлайн по этим заявкам придет в октябре», — прокомментировал аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

Coinbase получила лицензию на работу в Индии

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU), позволяющей предлагать ей услуги по торговле криптовалютами в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Coinbase планирует представить свои первые розничные услуги в конце этого года, последующие дальнейшие инвестиции и расширение продуктов.

Это вторая попытка Coinbase выйти на рынок Индии. В 2022 году компания интегрировалась с единственным платежным интерфейсом Индии (UPI), чтобы позволить клиентам покупать криптовалюту по рупии.

Но только через три дня после запуска Coinbase выключила службу после того, как организация, управляющая UPI, заявила, что ей не известно о каком-либо обмене цифровыми активами с помощью сети.

Отток капитала из спотовых биткоин — и Ethereum-ETF превысил $392 миллиона

11 марта 2025 года американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый суточный отток капитала на сумму $371 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Негативная тенденция в секторе продолжается в последние семь торговых дней. По данным платформы, с оттоком средств столкнулись два биткоин-фонда, а именно:

IBIT — $151,26 млн;
FBTC — $107,10 млн;
GBTC — $35,49 млн;
EZBC — $33,73 млн;
BTCW — $15,43 млн;
BTCO — $14,93 млн;
BITB — $9,05 млн;
BRRR — $3,41 млн;
HODL — $588 030.

В трех ETF движение капитала не наблюдалось.

Продукты на базе Ethereum получили отток средств в $21,57 млн. Фонды ETHA и FETH зафиксировали отток на $11,82 млн и $9,75 млн соответственно, в остальных продуктах движение капитала не обнаружили.

На рынке спотовых биткоинов-ETF в Гонконге зафиксировали отток на 19,01 BTC, в Ethereum-ETF активность не наблюдалась.

SEC планирует ввести новые послабления для криптокомпаний

Криптовалютные компании получат возможность не регистрироваться как торговые системы. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Марк Уэда, сообщает Reuters.

Однако Уэда сообщил, что он поручил рассмотреть способы отказаться от этой части плана по регулированию криптовалют.

В 2022 году демократическим руководством был разработан план по усилению защиты инвесторов путем введения ряда правил и требований для криптовалютного рынка.

Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах SEC создала рабочую группу для пересмотра своей политики по рынку цифровых активов. Регулятор начал приостанавливать и отклонять ранее поданные иски.

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Источник: Минфин
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