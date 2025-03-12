Курс валют на 12 марта: доллар в банках прибавил 10 копеек, евро — 19 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро в покупке прибавило 5 копеек, а в продаже 19 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавило 22 копейки в покупке и 25 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 44,85 грн., а продают за 45,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,60, евро — 44,78−45,02 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,42−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,16−45,18 грн/евро.

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