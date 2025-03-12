Цифровой Форт-Нокс Трампа вызывает ажиотаж на криптовалютном рынке — 5 альткоинов могут взлететь

Новый цифровой шаг Трампа вызвал ажиотаж на криптовалютном рынке. Пять альтернативных монет привлекают внимание как потенциальные игроки, которые могут получить большой доход. Это неожиданное развитие событий привлекло внимание инвесторов во всем мире. В статье мы рассмотрим эти альткоины и выясним, почему они могут взлететь в ближайшее время.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который вы не должны пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в революцию мемов, вызванную спортом. Считайте, что это MVP экосистемы XYZVerse, где криптоэнтузиасты могут сорвать большой куш на растущем спросе на монеты-мемы.

Но каждой революции нужен герой — тот, кто готов бороться с трудностями и продвигать токен $XYZ на вершину.

Таким героем стал XYZepe, боец в маске, истинный верующий, неутомимый держатель $XYZ, чья миссия — вывести XYZVerse на первое место на CoinMarketCap. Его цель — доказать, что аутсайдеры могут достичь величия.

С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле, экосистема XYZVerse будет продолжать расширяться, а ваши вознаграждения будут стремительно расти!

А вот и самый яркий момент: XYZVerse был официально признан лучшим новым проектом в области мемов — это звание подчеркивает его взрывной потенциал на арене мемов.

Предпродажа XYZ — это ваш первый шанс попасть в игру до начала умопомрачительного взрыва!

Мемные монеты — бесспорные чемпионы в мире криптовалют, и XYZ намерен сокрушить конкурентов. В настоящее время цена $0,003333, $XYZ остается недооцененной криптовалютой, способной вырасти до $0,1 на финальной стадии предпродажи.

Но победа не приходит в одночасье — она требует самоотверженности, стратегии и бойца, готового пройти дистанцию. XYZepe знает, что ему предстоит битва, но благодаря сообществу, которое стоит за ним, он возводит $XYZ в ранг легенды.

Благодаря предстоящему листингу на основных платформах CEX и DEX, надежной защите в виде проверенных смарт-контрактов и полностью проверенной команде, XYZ уже опережает всех. Преимущество первого участника — ключевой момент здесь: входите в игру до того, как толпа начнет штурмовать поле, и вы получите гораздо большую прибыль!

XYZepe борется за славу — будете ли вы с ним?

Avalanche (AVAX)

В последнее время акции Avalanche (AVAX) значительно упали. За последнюю неделю ее цена упала на 18,14%. За последний месяц она упала на 30,36%, а за шесть месяцев — на 26,41%. В настоящее время AVAX торгуется между $15,46 и $22,78.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 46,17, что говорит о том, что актив близок к зоне перепроданности. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $16,54, что ниже 100-дневной средней $19,16, что указывает на нисходящий тренд. Уровень MACD отрицательный и составляет -0,3684, что указывает на медвежий импульс.

Если смотреть вперед, то ближайший уровень сопротивления находится на отметке $27,61. Если AVAX пробьется выше этого уровня, он может нацелиться на следующее сопротивление на уровне $34,94, что представляет собой значительный процентный рост от текущих уровней. С точки зрения снижения, ближайший уровень поддержки находится на отметке $12,95. Падение ниже этого уровня может привести к падению к второму уровню поддержки на $5,63, что станет значительным снижением. Трейдеры следят за этими ключевыми уровнями, чтобы определить, будет ли цена расти или продолжит падение на основе текущих данных.

Chainlink (LINK)

В последнее время цена на Chainlink (LINK) заметно изменилась. За последнюю неделю ее цена снизилась на 11,26 %. За последний месяц падение было более значительным — 30,51 %. Однако за шесть месяцев цена Chainlink выросла на 23,21%, что свидетельствует о потенциальной долгосрочной силе, несмотря на краткосрочное падение.

В настоящее время Chainlink торгуется между $12,02 и $16,60. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $19, и его преодоление может привести цену к второму уровню сопротивления на отметке $23. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке $10,26, а вторичный уровень поддержки — на отметке $5,68. Эти уровни являются ключевыми точками, где цена может отскочить или продолжить свой тренд.

Технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $12,59, что ниже 100-дневной SMA $14,79, указывая на краткосрочный нисходящий тренд. Индекс относительной силы находится на уровне 41,78, приближаясь к порогу перепроданности, что может указывать на потенциальный отскок цены. Уровень MACD отрицательный и составляет -0,3224, что указывает на медвежий импульс. Эти факторы в совокупности означают, что цена Chainlink может продолжать колебаться, и трейдеры внимательно следят за этими уровнями.

Polkadot (DOT)

Токен DOT компании Polkadot в последнее время столкнулся с нисходящей тенденцией. За последнюю неделю его цена упала почти на 11 %. За последний месяц падение составило более 16 %, а за последние шесть месяцев цена упала примерно на 5 %. В настоящее время DOT торгуется в диапазоне между $3,58 и $4,85, что свидетельствует о продолжающемся давлении продаж.

Токен приближается к ближайшему уровню поддержки на отметке $3,14. Если этот уровень устоит, он может предотвратить дальнейшее падение. С другой стороны, ближайший уровень сопротивления находится на отметке $5,68. Пробитие этого сопротивления может означать разворот и потенциальный рост к второму сопротивлению на уровне $6,95. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $3,89, что ниже 100-дневной средней на уровне $4,24. Это говорит о медвежьем краткосрочном тренде по сравнению с более долгосрочным.

Технические индикаторы подают смешанные сигналы. Индекс относительной силы составляет 47,28, что указывает на то, что DOT не является ни перекупленным, ни перепроданным. Стохастический осциллятор находится на высоком уровне 85,25, что указывает на возможную перекупленность и вероятность краткосрочного отката. Уровень MACD слегка отрицательный и составляет -0,04618, что намекает на сохранение медвежьего импульса. Учитывая эти факторы, цена DOT может продолжить консолидироваться или испытать небольшое снижение, прежде чем найти более сильную поддержку.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За последние шесть месяцев цена акций POL (ex-MATIC) упала на 44,41%. Только за последний месяц цена упала на 31,75%. За последнюю неделю она снизилась на 17,26 %. Текущая цена колеблется между $0,19 и $0,28, отражая тенденцию к снижению.

Судя по данным, цена может продолжить падение. Индекс относительной силы находится на уровне 45,33, указывая на нейтральный импульс, но склоняясь к условиям перепроданности. Уровень MACD отрицательный и составляет -0,00404, что указывает на медвежий импульс. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $0,16. Если цена прорвется ниже этого уровня, она может достичь второго уровня поддержки на отметке $0,0776, что может привести к падению более чем на 50%. Однако если цена восстановится, она может столкнуться с сопротивлением на уровне $0,33, что означает потенциальный рост примерно на 20% по сравнению с текущей ценой. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней составляют $0,21 и $0,23 соответственно, близко к текущей цене, что указывает на медвежий тренд.

Последние показатели монеты демонстрируют четкий нисходящий тренд со значительными падениями. Технические индикаторы указывают на сохранение медвежьего импульса. Если рыночные условия не изменятся, POL может продолжить тестировать более низкие уровни поддержки. Трейдерам следует внимательно следить за поддержкой на уровне $0,16. Прорыв ниже может привести к дальнейшему снижению, в то время как при отскоке цена может нацелиться на уровень сопротивления $0,33.

Вывод

В то время как AVAX, LINK, DOT и POL демонстрируют многообещающие перспективы, XYZVerse (XYZ) выделяется своим слиянием спортивных мемов, ориентацией на сообщество и стремлением к 20 000 %-ному росту на этом бычьем цикле.

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