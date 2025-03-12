Как финансовый план помогает военным во время и после службы

Вышел шестой выпуск бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных » от Академии Минфин и Smart Family Office. В нем военные и ветераны найдут совет и готовый шаблон для создания личного финансового плана.

Финансовый план — это инструмент, помогающий эффективно управлять доходами, избегать хаотических расходов, экономить и достигать своих финансовых целей.

В этом выпуске военные и ветераны узнают, почему следует составлять финансовый план и формировать резервный фонд. Также получат полезные советы по тому, как адаптироваться к новым финансовым реалиям после завершения службы, как находить баланс между расходами и сбережениями и т. д.

Спикер предоставит готовый шаблон финансового плана с инструкцией по заполнению. После просмотра выпуска вы легко сможете адаптировать его к личным потребностям.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикере

Тему раскрывает Алина Шух — финансовая советница компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.

О чем этот выпуск

Среди ключевых тем:

Что такое финансовый план, зачем он нужен и из каких блоков состоит.

Как определить свои финансовые цели и адаптировать их к сегодняшним реалиям.

Какие шаги помогут сохранить финансовую стабильность в кризисные времена?

Почему важно иметь резервный фонд и как его правильно формировать.

Как правильно распределять доходы и расходы, чтобы избежать финансовых трудностей.

Какие финансовые привычки помогают избегать долгов и копить средства.

Как спланировать расходы по завершению службы.

Какие финансовые инструменты могут пригодиться военным и ветеранам.

Как избежать финансовых ошибок, которые могут усложнить адаптацию к гражданской жизни

Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Всего выйдет 9 видео, просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров: