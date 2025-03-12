Вышел шестой выпуск бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office. В нем военные и ветераны найдут совет и готовый шаблон для создания личного финансового плана.
Как финансовый план помогает военным во время и после службы
Финансовый план — это инструмент, помогающий эффективно управлять доходами, избегать хаотических расходов, экономить и достигать своих финансовых целей.
В этом выпуске военные и ветераны узнают, почему следует составлять финансовый план и формировать резервный фонд. Также получат полезные советы по тому, как адаптироваться к новым финансовым реалиям после завершения службы, как находить баланс между расходами и сбережениями
Спикер предоставит готовый шаблон финансового плана с инструкцией по заполнению. После просмотра выпуска вы легко сможете адаптировать его к личным потребностям.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.
О спикере
Тему раскрывает Алина Шух — финансовая советница компании Smart Family Office, спикер на тему финансов и инвестиций, практикующий инвестор, чемпионка и рекордсменка мира среди юниоров по легкой атлетике.
О чем этот выпуск
Среди ключевых тем:
- Что такое финансовый план, зачем он нужен и из каких блоков состоит.
- Как определить свои финансовые цели и адаптировать их к сегодняшним реалиям.
- Какие шаги помогут сохранить финансовую стабильность в кризисные времена?
- Почему важно иметь резервный фонд и как его правильно формировать.
- Как правильно распределять доходы и расходы, чтобы избежать финансовых трудностей.
- Какие финансовые привычки помогают избегать долгов и копить средства.
- Как спланировать расходы по завершению службы.
- Какие финансовые инструменты могут пригодиться военным и ветеранам.
- Как избежать финансовых ошибок, которые могут усложнить адаптацию к гражданской жизни
Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Всего выйдет 9 видео, просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
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Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
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femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.
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