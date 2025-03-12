За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 889 050 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 марта: 1430 российских оккупантов, 3 танка и 111 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 889050 (+1430) человек,
- танков — 10306 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 21430 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 24390 (+44) ед,
- РСЗО — 1314 (+1) ед,
- средства ПВО — 1103 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28912 (+111),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40274 (+69) ед,
- специальная техника — 3777 (+2)
Источник: Минфин
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