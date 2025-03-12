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12 марта 2025, 8:46 Читати українською

США возобновляют обмен разведданными и помощь по безопасности Украины

По результатам переговоров в Саудовской Аравии США решили возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине. Об этом сообщает Офис президента.

По результатам переговоров в Саудовской Аравии США решили возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.

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Подробности

«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Делегации Украины и США также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождением удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.

Читайте: США могут остановить военную помощь Украине — The Washington Post

«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины», — добавили в ОП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Mini Mi
Mini Mi
12 марта 2025, 9:15
#
Надеюсь потужному таки разъяснили политику партии и он больше не будет нести бред телемарафона в серьезных переговорах
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 марта 2025, 10:23
#
Почему? У каждого своя роль. Если есть роль, несущего бред, будет и тот кто ее исполняет. Можно конечно менять исполнителя, что сейчас называется демократией, но свято место пусто не бывает.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
12 марта 2025, 10:05
#
Потужно
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 марта 2025, 10:11
#
Сейчас все просто более цинично и открыто, потому выглядит отвратительней. В реальности же все как и раньше, просто было более завуалировано.
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