По результатам переговоров в Саудовской Аравии США решили возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине. Об этом сообщает Офис президента.
США возобновляют обмен разведданными и помощь по безопасности Украины
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«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Делегации Украины и США также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности, во время режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождением удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.
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«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины», — добавили в ОП.
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