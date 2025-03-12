Европейский Союз готов в этом году предоставить Украине 30,6 млрд евро и ускорить выплаты при необходимости. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет Forbes.ua.
Евросоюз готов в этом году предоставить Украине 30,6 млрд евро
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Что известно
Домбровскис подчеркнул поддержку министров ECOFIN в усилении санкций и противодействии их обходу через обмен данными и использование искусственного интеллекта для таможенных служб.
По его словам, поддержка Украины от ЕС будет оставаться непоколебимой.
Он добавил, что общая помощь
Напомним
Европейский Союз с февраля 2022 года является главным поставщиком прямой бюджетной помощи Украине, предоставив в общей сложности 45 млрд евро на ключевые расходы госбюджета.
В 2025 году Украина рассчитывает получить от ЕС 12,5 млрд евро по программе Ukraine Facility и 18,1 млрд евро по инициативе G7 ERA с использованием замороженных активов России, с первым траншем в 3,5 млрд евро в марте.
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