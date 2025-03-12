Официальный курс: Нацбанк понизил гривну на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 12 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4124 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 12 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,21 грн (на 11 марта курс был установлен на уровне 44,77 грн). Европейская валюта подорожала на 44 копейки.

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