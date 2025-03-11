Официальный курс: Нацбанк понизил гривну на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 11 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,287 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 11 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,77 грн (на 10 марта курс был установлен на уровне 44,72 грн). Европейская валюта подорожала на 5 копеек.

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