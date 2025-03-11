Курс валют на вечер 11 марта: евро на межбанке закрепилось по уровню 45 грн

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 11 марта Закрытие 11 марта Изменения доллар 41,32/42,35 41,42/41,45 10 /10 евро 45,00/45,02 45,23/45,24 23/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 44,63 грн., а продают за 45,27 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,10−45,30 грн.

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