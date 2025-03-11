К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 11 марта: евро на межбанке закрепилось по уровню 45 грн
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Открытие 11 марта
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Закрытие 11 марта
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Изменения
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41,32/42,35
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41,42/41,45
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10 /10
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45,00/45,02
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45,23/45,24
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23/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,70 грн. Евро покупают за 44,63 грн., а продают за 45,27 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,10−45,30 грн.
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Источник: Минфин
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