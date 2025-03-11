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11 марта 2025, 19:43 Читати українською

Банки выдали за девять месяцев кредитов на восстановление энергетики на 14 миллиардов

Банки за период с 1 июня 2024 года по 2 марта 2025 года получили 3 879 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 81,7 млрд грн и приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 14,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные проведенного НБУ опроса 20 банков о кредитовании проектов возобновления энергетической инфраструктуры.

Банки за период с 1 июня 2024 года по 2 марта 2025 года получили 3 879 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 81,7 млрд грн и приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 14,1 млрд грн.
Фото: НБУ

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Отмечается, что объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на начало марта составляет 8,5 млрд грн.

В частности, по данным опроса, за февраль:

  • получено 194 заявки от бизнеса на сумму 6,7 млрд грн;
  • одобрено 70 заявок на сумму 753 млн грн;
  • предоставлено 94 кредита общим объемом 914 млн грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 549 мВт.

Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (219 мВт), строительство СЭС (162 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (124 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

В основном кредиты бизнеса на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок.

Сумма полученных заявок также завышена из-за представления клиентами заявок одновременно в несколько банков и последующего выбора одного из них или вообще отказ от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

Кредитование населения

Кроме того, банки кредитуют и население. В течение февраля гражданам предоставлено 558 кредитов на энергетические нужды на сумму 105 млн грн, в целом с июня — 6 266 кредитов на сумму 836 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 712 млн грн.

Напомним

В июне 2024 года 20 банков с долей более 85% чистых активов банковской системы подписали меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики.

В частности, предприниматели могут привлекать финансирование для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и т. д.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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