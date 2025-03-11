Кабинет министров принял решение, являющееся частью приобретения роумингового «безвиза» с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с ЕС
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«Сегодня принимаем важное решение, которое является частью обретения роумингового „безвиза“ с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа», — отметил Шмыгаль.
Глава правительства напомнил, что так называемые безвизы с ЕС — торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой — являются ключевыми в рамках секторальной интеграции.
Он подчеркнул, что Украина стремится закрепить эти достижения на постоянной основе, а также работает над получением промышленного безвиза.
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Напомним
Украина работала над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в роуминговое пространство союза. Основной закон президент Владимир Зеленский подписал 18 июня.
В то же время, еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.
При положительной оценке, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга.
В 2020 году Украина и ЕС договорились подписать соглашение АССА, так называемый «промышленный безвиз», по взаимному признанию соответствия продукции промышленного назначения. Речь идет о машинах, электротехническом и низковольтном оборудовании.
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Комментарии - 1
Розкажіть їм хтось, що можна давно дзвонити у вайбері, телеграмі, інстаграмі, а ще всілякі гугл мітс))
Щоб була «консолідація» треба було на просирати простроченій недовладі довіру людей, котру їм дали в 2022му, а після всіх корупційних скандалів, такі «консолідації» — це параша повна. Бо завдяки бусифікації ті кому вдалося вирватися з цього концтабору хочуть забути Україну як страшний сон, а все завдяки нашій владі, слава найпотужнішому диктатору сучасності, ой, тьфу, в сенсі, слава найпотужнішому лідеру сучасності найдемократичнішому режиму в найпотужнішій економіці де немає корупція, ура!