Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с ЕС

Кабинет министров принял решение, являющееся частью приобретения роумингового «безвиза» с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сегодня принимаем важное решение, которое является частью обретения роумингового „безвиза“ с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что так называемые безвизы с ЕС — торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой — являются ключевыми в рамках секторальной интеграции.

Он подчеркнул, что Украина стремится закрепить эти достижения на постоянной основе, а также работает над получением промышленного безвиза.

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Напомним

Украина работала над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в роуминговое пространство союза. Основной закон президент Владимир Зеленский подписал 18 июня.

В то же время, еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.

При положительной оценке, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга.

В 2020 году Украина и ЕС договорились подписать соглашение АССА, так называемый «промышленный безвиз», по взаимному признанию соответствия продукции промышленного назначения. Речь идет о машинах, электротехническом и низковольтном оборудовании.