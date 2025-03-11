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11 марта 2025, 16:12 Читати українською

Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с ЕС

Кабинет министров принял решение, являющееся частью приобретения роумингового «безвиза» с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров принял решение, являющееся частью приобретения роумингового «безвиза» с Европейским Союзом.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Сегодня принимаем важное решение, которое является частью обретения роумингового „безвиза“ с Евросоюзом. Это усилит связь украинцев за границей с родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа», — отметил Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что так называемые безвизы с ЕС — торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой — являются ключевыми в рамках секторальной интеграции.

Он подчеркнул, что Украина стремится закрепить эти достижения на постоянной основе, а также работает над получением промышленного безвиза.

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Напомним

Украина работала над полным приведением своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, чтобы интегрироваться в роуминговое пространство союза. Основной закон президент Владимир Зеленский подписал 18 июня.

В то же время, еще необходимо принять дополнительные законы, и после того, как Украина сообщит о полном согласовании, Европейская комиссия оценит соответствие украинского национального законодательства.

При положительной оценке, одобренной государствами-членами, а также окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС, Украина станет частью роумингового пространства ЕС, что обеспечит более стабильное и долгосрочное решение для роуминга.

В 2020 году Украина и ЕС договорились подписать соглашение АССА, так называемый «промышленный безвиз», по взаимному признанию соответствия продукции промышленного назначения. Речь идет о машинах, электротехническом и низковольтном оборудовании.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
11 марта 2025, 16:39
#
«Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу»"

Розкажіть їм хтось, що можна давно дзвонити у вайбері, телеграмі, інстаграмі, а ще всілякі гугл мітс))

Щоб була «консолідація» треба було на просирати простроченій недовладі довіру людей, котру їм дали в 2022му, а після всіх корупційних скандалів, такі «консолідації» — це параша повна. Бо завдяки бусифікації ті кому вдалося вирватися з цього концтабору хочуть забути Україну як страшний сон, а все завдяки нашій владі, слава найпотужнішому диктатору сучасності, ой, тьфу, в сенсі, слава найпотужнішому лідеру сучасності найдемократичнішому режиму в найпотужнішій економіці де немає корупція, ура!
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