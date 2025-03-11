МВФ предупредил о рисках для стран Центральной Европы

Экспортно-ориентированные экономики Центральной Европы сталкиваются с рисками из-за замедления роста мировой торговли и угрозы тарифов, которые можно смягчить посредством реформ и устранения оставшихся торговых барьеров в ЕС, заявил МВФ. Об этом пишет Yahoo.

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О чем предупредил МВФ

Центральноевропейские страны входят в число государств Европейского союза, наиболее зависящих от внешней торговли: доля экспорта в ВВП варьируется от 92% в Словакии до 69% в Чехии по данным Евростата за 2023 год, при этом только в Румынии этот показатель (39%) ниже среднего по блоку.

План Трампа по введению тарифов в размере 25% на импорт из стран ЕС, вероятно, окажет негативное влияние на рост экспортно-ориентированного региона, хотя, по мнению S&P Global, крупнейшая экономика региона — Польша — считается менее подверженной этому риску.

«За последние десятилетия регион Центральной и Восточной Европы существенно выиграл от возрастающего участия в глобальных цепочках создания стоимости», — заявил старший региональный представитель МВФ по Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе Джефф Готтлиб в интервью Reuters.

«Однако эта модель сталкивается с вызовами, поскольку рост мировой торговли замедлился: с 6% в 2000—2019 годах до 3% в 2022—2024 годах», — подчеркнул он.

Готтлиб отметил, что странам Центральной Европы следует сконцентрироваться на том, что находится в их компетенции: проводить реформы для повышения производительности и улучшения уровня жизни, одновременно настаивая на ликвидации «значительных» существующих торговых барьеров внутри ЕС.

Он также подчеркнул необходимость принять меры, чтобы центральноевропейские компании не сталкивались с ненужными издержками при выходе на зарубежные рынки, добавив, что любая разрабатываемая промышленная политика должна координироваться на уровне ЕС.

Согласно опросу МВФ, проведенному в ноябре 2024 года, основными барьерами оказались недостаточно развитая приграничная инфраструктура, правила государственных закупок или отсутствие гармонизированных правил в рамках блока.