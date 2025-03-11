Фонд госимущества продал на прошлой неделе активов на 61 миллион

На прошлой неделе, с 3 по 7 марта, команда Фонда государственного имущества Украины провела 16 успешных онлайн-аукционов по приватизации на сумму 61,33 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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Все торги проходили в электронной системе «Прозорро.Продажи». В общей сложности за лоты соревновались 82 участника, то есть в среднем на лот приходилось 5,13 желающих приобрести государственные объекты.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стал комплекс общей площадью 321,7 кв. м. Цена недвижимости выросла со стартовых 905 гривен, до финальных — 45 100 009 грн.

На этой неделе Команда ФГИУ планирует провести 23 онлайн-аукциона по приватизации. Среди предложений покупки следующие масштабные объекты:

государственная доля размером 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп»,

государственный пакет акций в размере 100% уставного капитала АО «Смолы»,

единый имущественный комплекс ГП «Неполоковецкий комбинат хлебопродуктов»,

единый имущественный комплекс ГП «Пчеловодский спиртовой завод».

Кроме государственной доли и пакета акций, единых имущественных комплексов, в инвестиционном меню Фонда госимущества Украины на этой неделе есть админпомещение разной площади, комплекс зданий, магазины, автомобили и гаражи.