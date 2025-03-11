Европейские компании подали иски на 18 млрд евро против Газпрома из-за прекращения поставок газа

Европейские энергетические компании подали иски к Газпрому на 18 млрд евро из-за прекращения поставок газа. Это почти вдвое больше, чем у российского монополиста в денежных резервах. Об этом сообщает LIGA.

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Наибольший иск — 14,3 млрд евро — выдвинула германская Uniper. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его полностью. Польская Europol Gaz требует 1,55 млрд евро за потери из-за остановки газопровода «Ямал — Европа». Среди других истцов:

Engie (Франция) — 305 млн евро;

OMV (Австрия) — 575 млн евро;

CEZ (Чехия) — 58 млн евро;

ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакия) — 9 и 4 млн евро;

DXT Commodities (Швейцария) — 385 млн евро;

Axpo Solutions (Швейцария) — 623 млн евро.

Газпром подал 13 встречных исков в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь заблокировать рассмотрение дел за пределами России.

Общая сумма претензий почти равна годовой выручке Газпрома от экспорта газа: $10 млрд — продажи в Европу и Турцию, $7 млрд — экспорт в Китай, $2 млрд — поставки в страны СНГ и Центральной Азии.

По данным финансовой отчетности, по состоянию на 30 сентября 2024 года Газпром располагал 933 млрд рублей ($10,5 млрд), что покрывает лишь половину заявленных исков.