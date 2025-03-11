Прибыль Volkswagen за год упала на 15%

Немецкий автогигант Volkswagen сообщил о снижении годовой операционной прибыли на 15% по сравнению с предыдущим годом, сославшись на рост затрат и «чрезвычайные расходы», связанные со стратегией реструктуризации. Об этом пишет CNBC.

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Итоги года

За полный 2024 год компания достигла выручки в 324,7 млрд евро ($352,8 млрд) по сравнению с 322,3 млрд евро в прошлом году. Производитель автомобилей заявил, что ожидает, что выручка от продаж в 2025 году превысит прошлогодние показатели примерно на 5%. Также прогнозируется, что операционная рентабельность, достигшая 5,9% в 2024 году, в этом году составит от 5,5% до 6,5%.

Компания отчиталась о снижении объема продаж автомобилей на 3,5% в 2024 году, отметив при этом «солидные результаты в сложных условиях».

Volkswagen сообщил, что на ежегодном общем собрании акционеров в мае будет предложена дивидендная выплата в размере 6,30 евро на обыкновенную акцию и 6,36 евро на привилегированную акцию — на 30% меньше по сравнению с прошлым годом.

Детали

Автоподразделение Volkswagen завершило 2024 год с чистой ликвидностью в 36 млрд евро, что на 10,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Компания ожидает, что этот показатель в 2025 году составит от 34 млрд до 37 млрд евро, добавив, что «цель группы — продолжать проводить активную политику в области финансирования и ликвидности».

Чистая ликвидность автомобильного подразделения Volkswagen на конец 2024 года составила 36 млрд евро, что на 10,5 % меньше, чем в прошлом году. Компания заявила, что в этом году ожидает этот показатель в диапазоне 34−37 миллиардов евро, добавив, что «целью концерна остается продолжение активной политики финансирования и ликвидности».