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11 марта 2025, 13:53 Читати українською

Энергетические компании больше всего заработали в 2024 году: 21% от общего дохода

В 2024 году больше всего заработала сфера энергетики — 876,9 млрд грн, или 21% от общего дохода всех отраслей. Об этом свидетельствует Индекс лучших предприятий Украины-2025 от платформы Опендатабот.

В 2024 году больше всего заработала сфера энергетики — 876,9 млрд грн, или 21% от общего дохода всех отраслей.
Фото: pixabay.com

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При этом почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.

Территориально больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в Киеве — 2,6 трлн грн. На втором месте — Днепропетровщина, где доход бизнеса составил 653 млрд. грн. Замыкает тройку лидеров Киевщина — 208,3 млрд. грн.

Индекс

При составлении Индекса аналитики учитывали как финансовые показатели, так и деловую репутацию бизнеса. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании, бизнесы, имевшие владельцев из России, компании с налоговым долгом, а также коммунальные и государственные предприятия.

Также в список могли не попасть компании, которые своевременно не предоставили финансовую отчетность.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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nitrolog
nitrolog
11 марта 2025, 14:39
#
Гадаю треба підняти ще плату за електрику бо щось мало вони заробили
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