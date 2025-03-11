В 2024 году больше всего заработала сфера энергетики — 876,9 млрд грн, или 21% от общего дохода всех отраслей. Об этом свидетельствует Индекс лучших предприятий Украины-2025 от платформы Опендатабот.
Энергетические компании больше всего заработали в 2024 году: 21% от общего дохода
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При этом почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.
Территориально больше всего заработал бизнес, зарегистрированный в Киеве — 2,6 трлн грн. На втором месте — Днепропетровщина, где доход бизнеса составил 653 млрд. грн. Замыкает тройку лидеров Киевщина — 208,3 млрд. грн.
Индекс
При составлении Индекса аналитики учитывали как финансовые показатели, так и деловую репутацию бизнеса. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании, бизнесы, имевшие владельцев из России, компании с налоговым долгом, а также коммунальные и государственные предприятия.
Также в список могли не попасть компании, которые своевременно не предоставили финансовую отчетность.
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