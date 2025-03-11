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11 марта 2025, 16:51 Читати українською

В Киеве состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы

26 марта 2025 года в отеле InterContinental Kyiv состоится Всеукраинский форум по финансовым технологиям, организованный Ассоциацией украинских банков. Мероприятие объединит представителей Национального банка Украины, Министерства экономики, Верховной Рады, ведущих финтех-компаний, международных экспертов в сфере финансов и искусственного интеллекта.

Среди главных тем форума — влияние искусственного интеллекта на финансовый сектор, иностранные инвестиции в финтех-рынок Украины, перспективы небанковских финансовых учреждений и новации в законодательстве, регулирующем финансовую сферу.

Главные темы и дискуссии

Форум станет платформой для обсуждения ключевых трендов финансовой отрасли, в частности:

🔹Инвестиции в финтех в условиях войны — несмотря на сложную ситуацию, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов. Какие возможности открываются для финансовых компаний?

🔹 Искусственный интеллект в финансах — AI меняет платежные системы, кредитование и финансовый мониторинг. Какие технологические прорывы ожидают украинский рынок?

🔹 Новации в законодательстве — изменения в регулировании финансового сектора, что это означает для небанковских финансовых учреждений и финтех-компаний?

🔹 Эксклюзивные инсайты от ведущих экспертов — участники получат информацию об уникальных исследованиях и прогнозах о будущем финансового рынка.

В форуме примут участие:

Екатерина Рожкова — Первый заместитель Председателя НБУ

Даниил Гетманцев — Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Ольга Василевская-Смаглюк — Народный депутат Украины, эксперт по вопросам платежных систем

Андрей Телюпа — Заместитель Министра экономики Украины.

Сергей Синченко — CEO Moneyveo, Председатель Комитета АУБ по небанковскому кредитованию

Андрей Кривошапко — CEO NovaPay

Александр Лапко — CEO RozetkaPay

Евгений Саранцов — эксперт по искусственному интеллекту, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы (KMBS).

Александр Карпов — Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА

и другие ведущие эксперты финансового рынка и финтех-отрасли.

Интервьюеры события:

📌Сергей Фурса (Инвестиционный банкир, финансовый эксперт)

📌 Дмитрий Кошевой (Главный редактор Интерфакс-Украина)

📌 Андрей Куликов (Журналист, ведущий форума)

Подписание Меморандума об обеспечении ответственного кредитования

В рамках форума запланировано подписание Меморандума об обеспечении ответственного кредитования, что будет способствовать повышению прозрачности финансового рынка, доступности потребительского кредитования, развитию финансовой инклюзии и созданию справедливых условий для всех участников финансовой экосистемы. Это важный шаг к внедрению новых стандартов ответственного кредитования, которые отвечают современным вызовам и международным тенденциям!

Дискуссионные панели и экспертные интервью

На форуме выступят ключевые представители финансового сектора, которые поделятся экспертным мнением о современных вызовах и возможностях рынка. Событие предполагает интерактивные панельные дискуссии, глубокие интервью с лидерами отрасли, а также практические кейсы от ведущих компаний.

Форум открывает уникальные возможности для профессионального развития, стратегического партнерства и внедрения передовых финансовых решений в Украине.

Программа форума по ссылке ⬇️

Всеукраинский форум по финансовым технологиям: тренды и перспективы. 26 марта 2025

Дата: 26 марта

Время начала регистрации: 13:00

Место проведения: InterContinental Kyiv, an IHG Hotel (Большой торжественный зал)

Адрес: Киев, улица Большая Житомирская, 2A

📩 За дополнительной информацией обращайтесь:

📧 secret@aub.org.ua

📞 +38 067 215 46 19

Пресс-центр Ассоциации украинских банков

press@aub.org.ua

Источник: Минфин
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