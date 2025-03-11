За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 887620 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 марта: 1300 российских оккупантов, 11 танков и 198 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 887620 (+1300) человек,
- танков — 10303 (+11) ед,
- боевых бронированных машин 21423 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 24346 (+75) ед,
- РСЗО — 1313 (+2) ед,
- средства ПВО — 1103 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 28801 (+198),
- крылатые ракеты — 3121 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40205 (+134) ед,
- специальная техника — 3775 (+2)
Источник: Минфин
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