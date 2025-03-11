В январе-феврале 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали — на $6,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $8,6 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в сообщении Гостаможни.
Украина с начала года продала товаров за границу на $6,3 млрд
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Страны, из которых больше импортировали
- Китай — $2,6 млрд
- Польша — $1 млрд
- Германия — $841 млн.
Страны, из которых больше всего экспортировали
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $714 млн, Испанию — на $464 млн, Италию — на $449 млн.
В общих объемах ввезенных в январе — феврале 2025 года товаров 67% составили следующие категории товаров:
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машины, оборудование и транспорт — $4,3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей;
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продукция химической промышленности — $2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 15,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
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топливно-энергетические — $1,4 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,8 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.
Наиболее экспортируемые товары
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $3,7 млрд
- металлы и изделия из них — $624 млн
- машины, оборудование и транспорт — $568 млн
За январь — февраль 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 41,2 млн грн.
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