Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 10 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2127 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 10 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,72 грн (на 7 марта курс был установлен на уровне 44,55 грн). Европейская валюта подорожала на 17 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.