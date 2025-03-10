Курс валют на вечер 10 марта: гривна подешевела на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 23 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 10 марта Закрытие 10 марта Изменения доллар 41,19/41,22 41,32/41,35 13 /13 евро 44,58/44,60 44,81/44,83 23/23

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 44,35 грн., а продают за 45,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,28−41,38, евро — 44,75−44,95 грн.

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