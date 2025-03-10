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10 марта 2025, 15:15 Читати українською

Прогноз Ripple: Аналитик предсказывает рост XRP, XYZVerse преодолевает предпродажу в $9M

Эксперт прогнозирует, что XRP может взлететь до уровня от $30 до $800, и рассказывает, когда это может произойти. В то же время XYZVerse собрала впечатляющие 9 миллионов долларов в ходе предпродажи. Поскольку криптовалютный рынок набирает обороты, эти события привлекают внимание инвесторов.

Эксперт прогнозирует, что XRP может взлететь до уровня от $30 до $800, и рассказывает, когда это может произойти.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующей монетой-мемом 50X?

Ажиотаж вокруг XYZVerse вполне реален. Будучи первым в истории мемом-токеном для всех видов спорта, он привлекает как спортивных фанатов, так и криптоэнтузиастов, создавая уникальный кроссовер, который набирает серьезную популярность. Благодаря активной предпродаже и активному сообществу некоторые инвесторы уже предвкушают большие потенциальные прибыли.

Больше, чем просто монета-мем

В отличие от большинства монет-мемов, которые следуют за трендами без особого смысла, XYZVerse задает новую тенденцию. Она сочетает в себе высокоэнергетический мир спорта и вирусную природу культуры мемов. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и ранние покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, может быть ниже их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится на стадии предпродажи, но спрос на нее высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на первом этапе до 0,002 доллара на десятом этапе, при этом уже собрано более 90 % от контрольной суммы в 7,5 миллиона долларов. Инвесторы, пришедшие раньше, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в $0,1 эти цифры заставляют людей обратить на себя внимание.

Еще есть время принять участие до окончания предпродажи

Бычье настроение в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлена на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало бычий настрой по отношению к этой монете: 95% проголосовавших ожидают роста $XYZ.

На XYZ также обратили внимание авторитетные криптовалютные авторитеты. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «лунной возможностью». Конечно, в криптовалюте ничто не гарантировано, но волнение неоспоримо.

Помимо шумихи, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. Доля ликвидности в 15 % выделена для создания прочного фундамента рынка. Для поощрения сообщества с помощью воздушных десантов и бонусов команда выделила 10 % от общего объема предложения. Кроме того, большой кусок в 17,13 % предназначен для дефляционных ожогов, которые могут сократить предложение и стимулировать спрос на $XYZ со временем.

Проект, управляемый сообществом, с большими планами

Отличительной чертой XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Недавно команда запустила программу Ambassador Program, которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, которые помогут повысить узнаваемость проекта. Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто иное — нечто, имеющее развлекательную ценность и реальную вовлеченность.

Может ли XYZVerse стать следующей большой монетой-мемом?

Быстро растущая предпродажа, сильное сообщество и амбициозная дорожная карта — все это говорит о том, что XYZVerse — проект с серьезным потенциалом. Хотя криптовалютный рынок всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность для раннего участия в чем-то большом. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности луны

XRP: быстрая, безграничная криптовалюта, меняющая глобальные транзакции

XRP — это цифровая валюта, созданная для того, чтобы деньги перемещались так же быстро, как и информация. Созданная Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, она работает на основе XRP Ledger — децентрализованной системы без центрального органа. Транзакции осуществляются быстро, недорого и безопасно, без необходимости иметь банковский счет. На момент запуска было создано 100 миллиардов XRP, из которых 80 миллиардов были подарены компании Ripple, стремящейся улучшить глобальные платежи. Ripple поместила 55 миллиардов XRP в эскроу, чтобы выпускать их контролируемым образом, поддерживая экосистему валюты.

На современном рынке XRP выделяется своей скоростью и эффективностью в трансграничных платежах. В отличие от других криптовалют, которые могут быть медленными и дорогими, XRP предлагает быстрые транзакции с минимальными комиссиями. Его способность беспрепятственно переводить стоимость в разных валютах отвечает растущему спросу на быстрые и доступные международные платежи. Поскольку цифровые транзакции становятся все более распространенными во всем мире, технология XRP позиционирует ее как привлекательный вариант в развивающемся криптовалютном ландшафте.

Вывод

В заключение следует отметить, что, хотя XRP демонстрирует многообещающие прогнозы, XYZVerse становится новаторским мемекоином, нацеленным на рост на 20 000 %, объединяющим спортивных фанатов и захватывающим криптовалютный импульс.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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