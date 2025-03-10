Управление контролера денежного обращения (OCC), регулятор национальных банков США, объявило, что банки теперь могут участвовать в определенных видах криптовалютной деятельности без предварительного одобрения регуляторов. Это решение отменяет предыдущие ограничения и упрощает доступ банков к цифровым активам. Об этом пишет Reuters.
Регулятор США разрешил банкам работать с криптовалютами
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Что изменилось?
По новым правилам, национальные банки могут:
- Хранить криптоактивы.
- Проводить операции со стейблкоинами.
- Участвовать в сетях распределенного реестра (blockchain).
OCC также отозвал предварительные рекомендации, требовавшие от банков заранее согласовывать криптоактивности с регуляторами и демонстрировать наличие соответствующих механизмов контроля.
Комментарий регулятора
Исполняющий обязанности контролера OCC Родни Гуд заявил, что новые указания четко объясняют: банки должны иметь эффективную систему управления рисками независимо от технологии.
«Сегодняшние действия снизят нагрузку на банки по участию в криптоактивностях и обеспечат последовательный подход OCC к этим банковским операциям, независимо от базовой технологии», — подчеркнул Гуд.
Почему это важно?
Это решение отменяет ограничения, введенные при администрации бывшего президента Джо Байдена, которые усложняли банкам работу с криптовалютами. Теперь банки получают больше свободы для интеграции цифровых активов в свои операции, что может способствовать дальнейшему развитию криптовалютного рынка.
Этот шаг регулятора свидетельствует о растущем признании криптовалют как части финансовой системы и может стать важным этапом в легализации цифровых активов в США.
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