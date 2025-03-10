Хедж-фонды продолжают выходить из акций Китая уже четвертую неделю подряд

Мировые хедж-фонды продолжают сокращать свои позиции в акциях Китая уже четвертую неделю подряд. Энтузиазм вокруг китайских технологических компаний, вызвавший доступный стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek, начал угасать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Goldman Sachs.

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Изменение стратегии хедж-фондов

Согласно отчету Goldman Sachs, опубликованному 7 марта, хедж-фонды увеличивали ставки на падение и сокращали длинные позиции в период с 28 февраля по 6 марта. С середины февраля фонды «изменили курс», отойдя от активного инвестирования в китайские акции.

До 17 февраля Китай фиксировал крупнейшие покупки акций клиентами хедж-фондов Goldman Sachs по всему миру, что связано с появлением DeepSeek. Однако этот поток инвестиций практически выравнялся по сравнению с началом года.

Влияние DeepSeek на рынок

В январе DeepSeek кардинально изменил представление Уолл-стрит о торговле в сфере искусственного интеллекта, что побудило инвесторов обратить внимание на китайские технологические компании и потенциальных бенефициаров развития ИИ. Это также способствовало росту китайских акций.

Технологический сектор стал основным драйвером роста, что привело к повышению индекса Hang Seng на 13% в феврале, что сделало его самым лучшим среди крупных мировых рынков за этот период. Широкий индекс MSCI China в феврале вырос на 12%, а в марте прибавил еще 6%.

Оценки Goldman Sachs

«Мы остаемся положительно настроенными по акциям Китая, но отмечаем, что после роста на 30% с середины января может произойти фиксация доходов», — отметил Тимоти Мо, главный стратег Goldman Sachs в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Аналитики банка также указывают, что замедление роста китайской торговли и усиление дефляционного давления, отраженные в последних данных, могут повлиять на краткосрочные перспективы и настроения инвесторов в отношении китайских активов.

Текущие позиции хедж-фондов

В целом позиции хедж-фондов по отношению к Китаю остаются относительно небольшими. Чистая доля хедж-фондов в китайских акциях, по оценкам Goldman Sachs, составляет около 8,2%, что соответствует 37-му процентилю за последние пять лет.

Кроме того, хедж-фонды продавали акции во всех регионах на неделю до 6 марта, в частности в Северной Америке и на развивающихся азиатских рынках.

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