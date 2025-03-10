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10 марта 2025, 13:48 Читати українською

Приток средств в ETF на золото достиг максимального с 2023 года уровня

Золото держится на плаву после недельного роста, поскольку растущие беспокойства по поводу перспектив мировой экономики укрепили спрос на этот актив-убежище, пишет Bloomberg.

Золото держится на плаву после недельного роста, поскольку растущие беспокойства по поводу перспектив мировой экономики укрепили спрос на этот актив-убежище, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпотовая цена на слитки стабилизировались около $2910 за унцию после прироста почти на 2% на прошлой неделе.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спотовая цена на слитки стабилизировались около $2910 за унцию после прироста почти на 2% на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны столкнулась с «переходным периодом», поскольку он продолжал уделять внимание тарифам и федеральным сокращениям рабочих мест.

В то же время статистика в Китае указала на сохраняющееся дефляционное давление.

Примечательно, что расширяется и приток средств в ETFна золото. Согласно первоначальным подсчетам Bloomberg, приток средств в эти фонды за последние шесть недель достиг самого высокого уровня с декабря 2023 года.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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